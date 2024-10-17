Λογαριασμός
Ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο , στα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τοπικές βροχές το Σ/Κ στα ΒΔ

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη   ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Θεσσαλία τη Δ και Κ Μακεδονία και την Α Στερεά.  Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΑ , στο Ιόνιο  3 με 5 μποφόρ, και στο Αιγαίο  6 με 8  μποφόρ. Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι , στα Βόρεια έως 20 με 21  βαθμούς , στα Δ και Ν έως 26 με 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 23 με 25 βαθμούς.

Την  Παρασκευή Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Δ Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη.  Οι Β άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ , πρόσκαιρα στα νότια μέχρι το μεσημέρι έως 8 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα σημειώσει  πτώση.   

Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν από το απόγευμα , στα νησιά του Ιονίου , κυρίως στην Κέρκυρα , στην Ήπειρο και τη Δ. Μακεδονία. Την Κυριακή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Β Ιόνιο , στα Κ και  Β Ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση το Σάββατο .   

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη.   Άνεμοι: Β 5 με 6 και στα Α 7 μποφόρ.  Θερμοκρασία:  έως 23 βαθμούς.  

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Συννεφιά  κατά περιόδους αυξημένη.  Άνεμοι: Α – ΝΑ  3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 20 βαθμούς

