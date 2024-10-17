Σήμερα Πέμπτη ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Θεσσαλία τη Δ και Κ Μακεδονία και την Α Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΑ , στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, και στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι , στα Βόρεια έως 20 με 21 βαθμούς , στα Δ και Ν έως 26 με 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 23 με 25 βαθμούς.

Την Παρασκευή Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Δ Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Οι Β άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ , πρόσκαιρα στα νότια μέχρι το μεσημέρι έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν από το απόγευμα , στα νησιά του Ιονίου , κυρίως στην Κέρκυρα , στην Ήπειρο και τη Δ. Μακεδονία. Την Κυριακή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Β Ιόνιο , στα Κ και Β Ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση το Σάββατο .

Αττική

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Άνεμοι: Β 5 με 6 και στα Α 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 23 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Συννεφιά κατά περιόδους αυξημένη. Άνεμοι: Α – ΝΑ 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 20 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

