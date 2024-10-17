Καιρός σήμερα: Νέα πτώση της θερμοκρασίας και βοριάδες έως 8 μποφόρ

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές προβλέπει για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΥ. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και την Κρήτη και από το μεσημέρι και στα δυτικά.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά στα κεντρικά και τα νότια 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, η οποία στα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της ανατολικής χώρας θα είναι σημαντική. Θα φτάσει στα βόρεια και τη Θεσσαλία τους 19 με 21 βαθμούς, στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά τους 22 με 24 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 με 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ ανά περιοχές

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις οι οποίες στη Μακεδονία θα είναι αυξημένες. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην κεντρική και τη δυτική Μακεδονία.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με ασθενείς τοπικές βροχές από το μεσημέρι κυρίως στα νότια.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 και τοπικά στη δυτική Πελοπόννησο έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 και τοπικά στην ανατολική Πελοπόννησο έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες αραιές νεφώσεις που από το απόγευμα θα πυκνώσουν. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πρόσκαιρες βροχές μέχρι το μεσημέρι στα νοτιοδυτικά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα κεντρικά και νότια τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από 16 έως 23 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 26 και τοπικά έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στις Σποράδες 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-10-2024

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές στη δυτική Μακεδονία και τη βόρεια Θεσσαλία. Στα δυτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες κυρίως στα θαλάσσια τμήματα του νότιου Ιονίου. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7, πρόσκαιρα στα νότια μέχρι το μεσημέρι έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 23 με 25 και τοπικά στα νότια τους 26 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

