Οι βοριάδες την Πέμπτη θα ενισχυθούν στο Αιγαίο στα 8 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τοπικές βροχές το Σ/Κ στα ΒΔ

 Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια . Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΑ , στο Ιόνιο  3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο  5 με 7 μποφόρ. Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι έως 26 με 28 βαθμούς.

Την Πέμπτη   ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Θεσσαλία τη Δ και Κ Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Οι Β άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο στα 7 με 8  μποφόρ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Τέλος την Παρασκευή από το απόγευμα στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές , στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι Β άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.   

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος.  Οι Άνεμοι: Β 4 με 6 μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 27 βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Σχεδόν αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς

