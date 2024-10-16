Σήμερα Τετάρτη λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια . Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΑ , στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 26 με 28 βαθμούς.

Την Πέμπτη ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Θεσσαλία τη Δ και Κ Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Οι Β άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Τέλος την Παρασκευή από το απόγευμα στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές , στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι Β άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος. Οι Άνεμοι: Β 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 27 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Σχεδόν αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς

