Σήμερα Δευτέρα γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα , θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες στην Α. Μακεδονία, και τη Θράκη. Οι Άνεμοι Δ - ΒΔ 3 με 5 μποφόρ , στα ΝΑ τοπικά μέχρι 6 , Η θερμοκρασία Στα ηπειρωτικά έως 38 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 37 βαθμούς.

Την Τρίτη Τοπικές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στα Β – ΒΑ και το μεσημέρι απόγευμα μπόρες , στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Άνεμοι Δ – ΒΔ 3 με 5 στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. και η θερμοκρασία Στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 , τοπικά έως 38 βαθμούς.

Την Τετάρτη Γενικά αίθριος με τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες στα Κ και Β ηπειρωτικά , κυρίως ορεινά , το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι : Β στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ , στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 37 βαθμούς.

Την Πέμπτη Τοπικές Βροχές ή καταιγίδες στην ηπειρωτική Ελλάδα κυρίως το απόγευμα. Άνεμοι: Β-ΒΔ 5 με 6 μποφόρ με ριπές στα Α-ΝΑ ως τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Σε πτώση κυρίως στα βόρεια

Αττική

Καιρός σήμερα. γενικά αίθριος . Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 38 με 39 βαθμούς,

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 37 με 38 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

