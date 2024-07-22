Λογαριασμός
Αύριο Τρίτη τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες , μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Πέμπτη και Παρασκευή η θερμοκρασία κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα  Δευτέρα  γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα , θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες στην Α. Μακεδονία, και τη Θράκη. Οι Άνεμοι Δ -  ΒΔ 3 με 5 μποφόρ , στα ΝΑ  τοπικά μέχρι 6 , Η θερμοκρασία Στα ηπειρωτικά έως 38 με 40 και τοπικά 41  βαθμούς  και στα νησιά έως 36 με 37  βαθμούς.

Την  Τρίτη Τοπικές βροχές και  καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στα Β – ΒΑ   και το μεσημέρι απόγευμα μπόρες ,  στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Άνεμοι Δ – ΒΔ 3 με 5 στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. και η θερμοκρασία Στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 , τοπικά έως 38  βαθμούς.

Την Τετάρτη   Γενικά αίθριος με τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες στα Κ και Β ηπειρωτικά , κυρίως ορεινά , το μεσημέρι και το απόγευμα.  Άνεμοι : Β στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ , στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ.   Θερμοκρασία: έως 37 βαθμούς.

Την Πέμπτη  Τοπικές Βροχές ή καταιγίδες στην ηπειρωτική Ελλάδα κυρίως το απόγευμα. Άνεμοι: Β-ΒΔ 5 με 6 μποφόρ με ριπές στα Α-ΝΑ ως τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Σε πτώση κυρίως στα βόρεια

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα. γενικά αίθριος .  Άνεμοι: Μεταβλητοί   3 με 4 μποφόρ  Θερμοκρασία: έως 38 με 39 βαθμούς,

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.  Θερμοκρασία:  έως 37 με 38 βαθμούς.

