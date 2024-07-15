Υψηλές θερμοκρασίες κυρίως στην ηπειρωτική χώρα αναμένονται σήμερα.

Γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και θα φτάσει στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Ήπειρο τους 39 με 40 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά τους 41 με 42, στη δυτική Στερεά, τη Θεσσαλία και τη δυτική Πελοπόννησο τους 41 με 42, στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τους 40 με 41, στο Ιόνιο, τα νησιά Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 36 με 38, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 36 και στην Αττική τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Στη δυτική Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί πρόσκαιρα έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 με 40 και κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία έως 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανώς στα ορεινά της Ηπείρου να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 38 και στα ηπειρωτικά έως 40 και κατά τόπους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 38 με 40 και κατά τόπους 41 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 33 με 36 και στη νότια Κρήτη έως 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 39 με 41 και τοπικά έως 42 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 27 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 39 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 16-07-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά

βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Θα φτάσει στο εσωτερικό της δυτικής, κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας τους 41 με 43, στα νησιά του Ιονίου, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 38 με 40 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 37 και στην Αττική τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Επισημαίνεται ότι και οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας θα είναι ιδιαίτερα υψηλές.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-07-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και πιθανόν τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Θα φτάσει στο εσωτερικό της δυτικής, κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας τους 42 με 43, στα νησιά του Ιονίου, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 39 με 41 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 38 βαθμούς Κελσίου. Επισημαίνεται ότι και οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας θα είναι ιδιαίτερα υψηλές.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THN ΠΕΜΠΤΗ 18-07-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και πιθανόν τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Θα φτάσει στο εσωτερικό της δυτικής, κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας τους 42 με 43, στα νησιά του Ιονίου, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 39 με 41 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 38 βαθμούς Κελσίου. Επισημαίνεται ότι και οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας θα είναι ιδιαίτερα υψηλές.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-07-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, πρόσκαιρα αυξημένες στα βόρεια όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία αν και θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα.

