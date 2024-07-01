Σήμερα Δευτέρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και πρόσκαιρα στα ΝΑ τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά έως 36 με 38 βαθμούς και στο Αιγαίο έως 32 με 34 βαθμούς.

Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή σποραδικές καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Άνεμοι: ΝΔ έως ΒΔ 3 με 5, και στο ΝΑ Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Τετάρτη άστατος με τοπικές μπόρες ή σποραδικές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα Κ και Β Ηπειρωτικά. Άνεμοι στο Ιόνιο Δ – ΒΔ 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο ΝΔ έως ΒΔ 3 με 5. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Την Πέμπτη άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά. Άνεμοι: Δ 3 με 5 στα Νότια έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση.

Αττική

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος Άνεμοι: Β 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 36 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 35 βαθμούς

