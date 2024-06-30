Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για σήμερα σε όλη τη χώρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς βορειοδυτικούς όπου στο Ιόνιο θα φτάσουν τοπικά τα 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και πρόσκαιρα στα κεντρικά και νότια τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 33 με 35 και κατά τόπους τους 36 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 35 με 37 και κατά τόπους τους 38 βαθμούς ενώ στη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 και κατά τόπους στα δυτικά και νότια τους 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας.

Ανεμοι: Στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Αρχικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς βορειοδυτικούς, στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 36 και κατά τόπους τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 βαθμούς και στη νότια Κρήτη τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 και κατά τόπους στα νότια 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ



Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στις Σποράδες πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και στις Σποράδες η μέγιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από τις απογευματινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και τα βόρεια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 01-07-2024



Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας το μεσημέρι και το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο έως 6 και τοπικά στα νοτιοανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και κεντρικά τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ στη νησιωτική χώρα τους 29 με 32 βαθμούς και κατά τόπους στο ανατολικό Αιγαίο τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 02-07-2024



Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια προβλέπονται αραιές νεφώσεις οι οποίες αρχικά στα βορειοδυτικά και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα τμήματα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές ο καιρός θα βελτιωθεί και μόνο στη Μακεδονία θα παραμείνει άστατος με τοπικές βροχές και καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και τα νότια.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και κατά τόπους στα κεντρικά τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ στη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-07-2024



Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται άστατος καιρός, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως νωρίς το πρωί και εκ νέου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά κυρίως ορεινά, υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και μόνο στα βορειοανατολικά θα είναι ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Η θερμοκρασία σε πτώση από τα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 04-07-2024



Στην ανατολική νησιωτική χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι άστατος, με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά σποραδικές καταιγίδες, με βελτίωση το βράδυ στα δυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και μόνο στα βορειοανατολικά θα είναι ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Από αργά το απόγεμα στα βόρεια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.



