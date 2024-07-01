Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται για σήμερα. Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία δυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και κατά τόπους τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Αιγαίου τους 29 με 32 και κατά τόπους στο ανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες δυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 37 και κατά τόπους τους 38 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ, στρεφόμενοι το απόγευμα σε νότιοιυς νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση τις βραδινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 βαθμούς και στη νότια Κρήτη τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 και κατά τόπους 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νοτιοανατολικοί με τη ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 38 βαθμούς Κελσίου και στις Σποράδες η μέγιστη θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά 5 μποφόρ, το απόγευμα στα νότια και δυτικά παραθαλάσσια θα επικρατήσουν αύρες έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 02-07-2024

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια προβλέπονται αραιές νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα πυκνώσουν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία.

Από αργά το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές ο καιρός θα βελτιωθεί και μόνο τοπικά στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία θα εκδηλώνονται τοπικές βροχές και καταιγίδες έως τις νυχτερινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε δυτικούς με την ίδια ένταση.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και τα νότια.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα και θα φτάσει στα ηπειρωτικά κατά τόπους τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ στη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-07-2024

Στα βόρεια προβλέπεται άστατος καιρός, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά κυρίως ορεινά, υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα νότια τους 33 με 35 βαθμούς.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 04-07-2024

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις και στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05-07-2024

Στα ανατολικά παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τοπικοί όμβροι και βελτίωση τις βραδινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

