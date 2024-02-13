Άστατος ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες

Άστατος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες τις πρώτες πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρές, βαθμιαία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται άστατος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων και στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει τους 15 με 17 και τοπικά στα κεντρικά και νότια τους 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και από αργά το απόγευμα στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως το απόγευμα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς και της βόρειας Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, τα οποία τις πρώτες πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Δυτικοί και στα βόρεια νότιοι 3 με 4 μποφόρ, από το απόγευμα θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το πρωί στο Σαρωνικό έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.



