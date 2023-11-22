Λογαριασμός
Βροχές και τοπικές καταιγίδες ,σήμερα Τετάρτη , εντονότερες στη Δ. Ελλάδα, το Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Βροχερός ο καιρός και τις επόμενες ημέρες , μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση την Κυριακή.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Τετάρτη  Άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες , που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στη Δυτική Ελλάδα , το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.  Οι άνεμοι θα πνέουν Νότιοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Βόρεια έως 19 βαθμούς , και στην υπόλοιπη χώρα έως 20 με 23 βαθμούς , στην Κρήτη έως 24 βαθμούς.                                            

Την Πέμπτη  Άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα Δυτικά , το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.   Άνεμοι Ν- ΝΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση , στα Βόρεια.

Τέλος Βροχερός θα είναι ο καιρός την Παρασκευή  στη Δυτική Ελλάδα , το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, ενώ το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία το Σάββατο , θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια.

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα. συννεφιά παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα.  Άνεμοι: Νότιοι 4 με 6  μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 22 βαθμούς .

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς.

