Επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου ΕΜΥ: Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 21-11-2023 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Πιο συγκεκριμένα:

α. Για σήμερα Τετάρτη (22-11-23) προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, καθώς και από το μεσημέρι στα ανατολικά και στα νότια τμήματα της Θράκης.

β. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στα δυτικά τη νύχτα της Τετάρτης (22-11-23) προς την Πέμπτη (23-11-23) και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Πηγή: skai.gr

