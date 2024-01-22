Copernicus: Εντυπωσιακή δορυφορική εικόνα με τη χιονοκάλυψη σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία

Δορυφορικά δεδομένα του ευρωπαϊκού δορυφόρου Sentinel-3 του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus, που πέρασε πάνω από τη χώρα μας το πρωί της Δευτέρας 22 Ιανουαρίου 2024, δείχνουν σε υψηλή ανάλυση την εκτεταμένη χιονοκάλυψη στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας από την πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε κυρίως την Βόρεια Ελλάδα.

Το μεγαλύτερο μέρος της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας είναι καλυμμένο από χιόνι, εξαιρώντας ελάχιστες περιοχές γύρω από την τεχνητή λίμνη Πολυφύτου σε χαμηλά υψόμετρα. Εκτός, της Δυτικής Μακεδονίας χιονοκάλυψη παρατηρείται και σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως στο Κιλκίς καθώς και σε περιοχές του κάμπου του Αξιού.

Πηγή: skai.gr

