Γενικά αίθριος αναμένεται για σήμερα Τρίτη ο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και τη Θράκη, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και στη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά ενώ μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν στη Θράκη.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θαλάσσια βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο έως τις πρώτες πρωινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι βόρειοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς και στα ηπειρωτικά κατά τόπους έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 30 και στη νότια Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις κατά τόπους έως και τις απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 με 36 βαθμούς και στις Σποράδες έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και πρόσκαιρα νότιοι 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 28-08-2024

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 μποφόρ ενώ από τις μεσημβρινές ώρες θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά θα φτάσει τους 32 με 35 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29-08-2024

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμαία από τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά και την Εύβοια θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 32 με 35 και τοπικά τους 36 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου.

