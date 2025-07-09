Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά ηπειρωτικά και το Ιόνιο, στην υπόλοιπη χώρα όμως θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά τους 38 με 40 και πιθανώς 41 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 37 με 38 και πιθανώς 39 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ισχυροί δυτικοί άνεμοι θα πνέουν από το μεσημέρι στην κεντρική και τη νότια ηπειρωτική χώρα, πολύ ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι θα επικρατήσουν από το απόγευμα στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και από νωρίς το βράδυ στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες, πολύ ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι θα επικρατήσουν τη νύχτα προς Πέμπτη στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Ειδικότερα, οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα κεντρικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ, από το απόγευμα σταδιακά στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο βορείων διευθύνσεων έως 6 με 7 μποφόρ.

Στα βορειοδυτικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών, ενώ στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Η αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 39 βαθμούς Κελσίου, στα παράκτια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, από νωρίς το βράδυ βορειοδυτικοί έως 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος, από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, από νωρίς το βράδυ βορείων διευθύνσεων 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην Ήπειρο λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 και στα ηπειρωτικά έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 39 με 40 και τοπικά έως 41 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία στην Κρήτη τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 και στην Κρήτη τοπικά έως 38 και πιθανώς 39 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από τη νύχτα βορειοανατολικοί έως 6 με 7 μποφόρ. Στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 40 και στις Σποράδες έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για αύριο Πέμπτη, 10-07-2025

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων μέχρι το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Τις πρώτες πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 6 έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και μόνο στα νοτιοανατολικά θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 33 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 28 με 31 και τοπικά στη νότια Κρήτη τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή, 11-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι και στα βόρεια ορεινά πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα νοτιοανατολικά ενώ στην υπόλοιπη χώρα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για το Σάββατο, 12-07-2025

Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Κυριακή,13-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

