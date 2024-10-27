Σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές, προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς, στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά τους 23 με 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου 23 με 24 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου τους 22 με 23 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη κατά τόπους τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 το πρωί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 22 και τοπικά έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα κατά τόπους πυκνότερες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα κατά τόπους πυκνότερες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος με παροδικές αραιές νεφώσεις. Στην Κρήτη αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα κατά τόπους πυκνότερες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στις Σποράδες βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 28-10-2024 (ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ)

Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα βόρεια ηπειρωτικά και τις Κυκλάδες θα φτάσει τους 23 με 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 24 με 26 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29-10-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις.

Η ορατότητα στα δυτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν 4 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο κυρίως στα δυτικά, και τα νοτιοανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30-10-2024

Στα ανατολικά και τα βόρεια λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες με πιθανοτητα τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος.

Η ορατότητα στα δυτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 και πιθανόν τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 31-10-2024

Στα ανατολικά και τα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα νησιά του Ιονίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

