Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με μικρή πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στην Εύβοια τις πρωινές ώρες.

Τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια, κυρίως ηπειρωτικά, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια, τις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη στους 21 με 23 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας στα πεδινά της κεντρικής και της βόρειας ηπειρωτικής χώρας θα κυμανθούν περί τους 5 με 8 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους στη Μακεδονία.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3, στα ανατολικά θαλάσσια 4 με 5 και τοπικά μέχρι τις μεσημβρινές ώρες 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στην Εύβοια τις πρωινές ώρες οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6, τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και τις Σποράδες

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στις Σποράδες βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις μέχρι τις μεσημβρινές ώρες και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.