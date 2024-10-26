Του Αγίου Δημητρίου με λιακάδα - Ως τους 24 βαθμούς η θερμοκρασία

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα. Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες προβλέπονται στην Κρήτη και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία, την Εύβοια και τις Κυκλάδες. Από το βράδυ αραιές νεφώσεις στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά.

Πιθανότητα τοπικά περιορισμένης ορατότητας τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και τις Κυκλάδες τους 21 με 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 24 με 25 και τοπικά στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια Κρήτη τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στη Μακεδονία τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί, στα παραθαλάσσια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 22 και τοπικά έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το βράδυ αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην Εύβοια τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6, τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 και τοπικά στα νότια τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στις Κυκλάδες πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά και τις Σποράδες τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στις Σποράδες βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με αραιές νεφώσεις τοπικά πιο πυκνές στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και πρόσκαιρα στα υπόλοιπα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και τις Κυκλάδες τους 22 με 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 25 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

