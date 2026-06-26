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«Και οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να ανεβαίνουν» στη Βρετανία με νέο ρεκόρ

Οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να ανεβαίνουν, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας- Το προηγούμενο ρεκόρ, χθες, ήταν 36,7 βαθμοί

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Καύσωνας στο Λονδίνο

Η Βρετανία έσπασε το ρεκόρ ζέστης του Ιουνίου για τρίτη συνεχή ημέρα σήμερα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 36,9 βαθμούς Κελσίου στο Ουάτισαμ, στο Σάφολκ (νοτιοανατολική Αγγλία), ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία.

«Και οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να ανεβαίνουν», τόνισε η Μετεωρολογική Υπηρεσία στο X.

Το προηγούμενο ρεκόρ, που σημειώθηκε χθες, ήταν 36,7 βαθμούς Κελσίου στο Μέριφιλντ, στο Σόμερσετ (νοτιοδυτικά).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Βρετανία Καιρός θερμοκρασία
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