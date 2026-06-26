«Και οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να ανεβαίνουν» στη Βρετανία με νέο ρεκόρ

Η Βρετανία έσπασε το ρεκόρ ζέστης του Ιουνίου για τρίτη συνεχή ημέρα σήμερα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 36,9 βαθμούς Κελσίου στο Ουάτισαμ, στο Σάφολκ (νοτιοανατολική Αγγλία), ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία.
«Και οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να ανεβαίνουν», τόνισε η Μετεωρολογική Υπηρεσία στο X.
Το προηγούμενο ρεκόρ, που σημειώθηκε χθες, ήταν 36,7 βαθμούς Κελσίου στο Μέριφιλντ, στο Σόμερσετ (νοτιοδυτικά).
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