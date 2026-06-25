Πού θα είναι βροχερός σήμερα ο καιρός - Έως τους 34 βαθμούς η θερμοκρασία

Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται σήμερα, Πέμπτη στη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και βόρεια τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανόν να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι κυρίως στα δυτικά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι-απόγευμα με τοπικούς όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 28 με 29, στην Κρήτη τοπικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.



Πηγή: skai.gr

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