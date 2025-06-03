Αίθριος σήμερα ο καιρός - Ανεβαίνει η θερμοκρασία

Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα, Τρίτη ο καιρός. Λίγες τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά ηπειρωτικά και είναι πιθανό στα κεντρικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στη νησιωτική Ελλάδα τους 27 με 29 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στην ανατολική Κρήτη 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

