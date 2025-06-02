Σήμερα Δευτέρα Ηλιοφάνεια , με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ - ΒΔ 3 με 5 μποφόρ και στο ΝΑ Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει έως 25 με 28 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 30 βαθμούς .

Τρίτη , Τετάρτη , Πέμπτη και Παρασκευή ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια , στα ηπειρωτικά ορεινά , κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο , και θα βρίσκεται από την Πέμπτη κατά 3 με 5 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 30 βαθμούς .

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 27 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.