Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Άνοδος της θερμοκρασίας , άκρως καλοκαιρινή η 1η εβδομάδα του Ιουνίου !!

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Δευτέρα  Ηλιοφάνεια , με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά.  Οι άνεμοι θα πνέουν  Δ - ΒΔ 3 με 5 μποφόρ και στο ΝΑ Αιγαίο τοπικά μέχρι 6  Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει έως  25 με 28 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως  30 βαθμούς .

Τρίτη , Τετάρτη , Πέμπτη και Παρασκευή  ηλιοφάνεια  με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια , στα ηπειρωτικά ορεινά , κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή.  Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο.   Η  θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο , και θα βρίσκεται από την Πέμπτη κατά 3 με 5 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

ΑΤΤΙΚΗ                                                                                      

Καιρός σήμερα  γενικά αίθριος  Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 30 βαθμούς .

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα.  Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 27 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark