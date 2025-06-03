Τρίτη Ηλιοφάνεια , με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ - ΒΔ 3 με 5 μποφόρ και στο ΝΑ Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς , και στα νησιά έως 27 με 28 βαθμούς .

Τετάρτη , Πέμπτη και Παρασκευή ηλιοφάνεια με απογευματινή αστάθεια , στα ηπειρωτικά ορεινά , κυρίως την Παρασκευή. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο και θα βρίσκεται από την Πέμπτη κατά 4 με 6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα

Και το Σ/Κ γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός , με απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά , η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 32 βαθμούς .

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 31 βαθμούς

