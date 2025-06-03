Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τον Ιούνιο στην Ελλάδα έχει ζέστη ….καλοκαίρι είναι !! Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στο τέλος της εβδομάδας

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Τρίτη   Ηλιοφάνεια , με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά.  Οι άνεμοι θα πνέουν  Δ - ΒΔ 3 με 5 μποφόρ και στο ΝΑ Αιγαίο τοπικά μέχρι 6  Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά έως  32 με 33 βαθμούς ,   και στα νησιά  έως  27 με 28  βαθμούς .

Τετάρτη , Πέμπτη και Παρασκευή  ηλιοφάνεια  με απογευματινή αστάθεια , στα ηπειρωτικά ορεινά , κυρίως την Παρασκευή.  Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο.  Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο και θα βρίσκεται από την Πέμπτη κατά 4 με 6  βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα

Και το Σ/Κ γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός , με απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά , η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

ΑΤΤΙΚΗ                                                                                      

Καιρός σήμερα  γενικά αίθριος  Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 32 βαθμούς .

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.  Θερμοκρασία:  έως 31 βαθμούς 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark