H καταιγίδα Tερέζα «σαρώνει» την Τενερίφη

Οι αρχές στην Τενερίφη έχουν ενεργοποιήσει τα σχέδια έκτακτης ανάγκης καθώς η Καταιγίδα «Τερέζα» εκδηλώθηκε με έντονες βροχοπτώσεις, θύελλες και κρύο που θυμίζει... Ιανουάριο στα Κανάρια Νησιά.

Οι υπαίθριες εκδηλώσεις έχουν ακυρωθεί, δρόμοι έχουν κλείσει και κάποιες πτήσεις έχουν ματαιωθεί, ενώ οι προειδοποιήσεις για τον καιρό θα παραμείνουν σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Πυκνό χιόνι έχει ήδη πέσει στα ορεινά στο κέντρο του νησιού, γύρω από το ηφαίστειο «Tέιδε».

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα αυξήσουν τον κίνδυνο πλημμυρών, ενώ οι ισχυροί άνεμοι και οι ταραγμένες θάλασσες θα αποτελέσουν επίσης κίνδυνο με τα Κανάρια Νησιά να δέχονται το ισχυρότερο «χτύπημα» της κακοκαιρίας.

Ένα Σαββατοκύριακο με προειδοποιήσεις

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποιήσεις για την Τενερίφη, που ισχύουν από σήμερα Παρασκευή μέχρι το Σάββατο.

Στα βόρεια τμήματα του νησιού ενδέχεται να εκδηλωθούν ριπές ανέμου 90-100 χλμ/ώρα.

Στη νότια πλευρά της Τενερίφης ισχύει προειδοποίηση για βροχή, με πιθανότητα να πέσουν έως και 100 χιλιοστά νερού σε ορισμένες περιοχές, μέσα σε 12 ώρες.

Το ενδεχόεμενο τέτοιας βροχόπτωσης αυξάνει τον κίνδυνο πλημμύρων, κατολισθήσεων και διακοπών στις μετακινήσεις.

Το Συμβούλιο Νήσου Τενερίφης ενεργοποίησε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης την Τετάρτη, προειδοποιώντας ντόπιους και επισκέπτες να είναι προσεκτικοί και να αποφύγουν τις περιττές μετακινήσεις.

Έχουν στηθεί προσωρινά καταφύγια στις πληγείσες περιοχές και οι δρόμοι πρόσβασης στο εθνικό πάρκο Τέιδε έχουν κλείσει. Σε γειτονικά νησιά, ισχύουν επίσης προειδοποιήσεις για άνεμο και βροχή, ενώ σε Λα Πάλμα και Eλ Ιέρρο μπορεί να καταγραφούν κύματα ύψους έως 6 μέτρων δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες κατά μήκος των ακτών.

Μέχρι την Κυριακή, η πιο έντονη φάση της κακοκαιρίας αναμένεται να υποχωρήσει, αν και κάποιες κίτρινες προειδοποιήσεις θα παραμείνουν σε ισχύ.

Σε κάθε περίπτωση, οι βροχές αναμένονται να συνεχιστούν κατά το πρώτο μισό της επόμενης εβδομάδας.

Χιόνι στο Τέιδε

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της Καταιγίδας «Τερέζα» είναι η εκδήλωση χιονοπτώσεων, που μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί στα ορεινά γύρω από το ηφαίστειο Τέιδε, στο κέντρο της Τενερίφης.

Για τους τουρίστες που θεωρούν τα Κανάρια προορισμό με ήλιο όλο το χρόνο, αυτό μπορεί να φανεί απίστευτο, αλλά οι χιονοπτώσεις στο ηφαίστειο δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο, ιδιαίτερα τον χειμώνα και στις αρχές της άνοιξης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.