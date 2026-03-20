Πρόγνωση καιρού: Χαμηλές θερμοκρασίες, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-03-2026

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πιθανόν κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα δυτικά και βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες στη νότια Πελοπόννησο, μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες που στην Κρήτη πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και στα ορεινά της Κρήτης.

Αναμένεται διατήρηση της αυξημένης συγκέντρωσης αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα κυρίως στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Θα φτάσει στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια - παραθαλάσσια 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς και Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες στη νότια Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τοπικά 7 και πρόσκαιρα το πρωί έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι κυρίως στην Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Κρήτης.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 14 και τοπικά στη νότια Κρήτη τους 15 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μέχρι το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ. Στα νότια από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις Σποράδες, τα νησιά του βορειοοανατολικού Αιγαίου, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και πιθανώς στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη διατήρηση αυξημένων συγκεντρώσεων αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά και τη Μακεδονία 3 με 4 και στις υπόλοιπες περιοχές 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-03-2026

Λίγες νεφώσεις που κυρίως στα ανατολικά θα είναι παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Εύβοια.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-03-2026

Αυξημένες νεφώσεις σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24-03-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα δυτικά και νότια σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση στα δυτικά από το μεσημέρι.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

