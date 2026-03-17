Μέχρι το τέλος της εβδομάδας τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ενίσχυση των βοριάδων από την Πέμπτη και πτώση της θερμοκρασίας.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη Στο Ιόνιο , τα ηπειρωτικά , εκτός από τα ΒΑ , και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα  , θα σημειωθούν  τοπικές βροχές. Οι Άνεμοι θα πνέουν  στο Ιόνιο Α – ΝΑ  6 με 8  μποφόρ και στο Αιγαίο Β – ΒΑ  5 με 7 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 15 με 17  βαθμούς ,   και τοπικά στις Κυκλάδες , την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 18 βαθμούς 

Την Τετάρτη και την Πέμπτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στα Κ και Ν. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ , και στο Αιγαίο τοπικά 8. Η θερμοκρασία , θα σημειώσει πτώση.

Τέλος Την Παρασκευή τοπικές βροχές  θα σημειωθούν  κυρίως στα Α και Ν.   Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν Β  στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Αττική

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμιαία θα αυξηθεί και το απόγευμα – βράδυ θα βρέξει. Άνεμοι: Β – ΒΑ  4 με 5 μποφόρ. Η Θερμοκρασία  έως 16 βαθμούς

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Το μεσημέρι δεν αποκλείεται να βρέξει τοπικά. Η Θερμοκρασία: έως 15  βαθμούς. 

