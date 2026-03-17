Σήμερα Τρίτη Στο Ιόνιο , τα ηπειρωτικά , εκτός από τα ΒΑ , και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα , θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι Άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Α – ΝΑ 6 με 8 μποφόρ και στο Αιγαίο Β – ΒΑ 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 15 με 17 βαθμούς , και τοπικά στις Κυκλάδες , την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 18 βαθμούς

Την Τετάρτη και την Πέμπτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στα Κ και Ν. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ , και στο Αιγαίο τοπικά 8. Η θερμοκρασία , θα σημειώσει πτώση.

Τέλος Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα Α και Ν. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν Β στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Αττική

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμιαία θα αυξηθεί και το απόγευμα – βράδυ θα βρέξει. Άνεμοι: Β – ΒΑ 4 με 5 μποφόρ. Η Θερμοκρασία έως 16 βαθμούς

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Το μεσημέρι δεν αποκλείεται να βρέξει τοπικά. Η Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

