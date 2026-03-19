Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σήμερα και θα φτάσει στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν νεφώσεις με ασθενείς, κατά κανόνα, βροχές. Στα υπόλοιπα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και το βράδυ στη δυτική Κρήτη. Τα φαινόμενα στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τη νύχτα και στα ορεινά της Κρήτης.

Αναμένεται διατήρηση της αυξημένης συγκέντρωσης αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειοι-βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, και στα δυτικά ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 20-03-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως στα ανατολικά και νότια, με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν μέχρι αργά το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη διατήρηση αυξημένων συγκεντρώσεων αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 11 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 15 και τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο 21-03-2026

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα νότια, κυρίως θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν μέχρι το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη διατήρηση αυξημένων συγκεντρώσεων αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα βόρεια.

Πρόγνωση για την Κυριακή 22-03-2026

Άστατος καιρός με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα νότια, κυρίως θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα, και τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες τοπικές βροχές ή όμβρους στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 23-03-2026

Άστατος καιρός με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα, και τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες τοπικές βροχές ή όμβρους στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Σποραδικές καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν στο Ιόνιο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

