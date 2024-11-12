Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 11-11-2024/1130 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.
Η επιδείνωση που παρουσιάζει ο καιρός προβλέπεται να διαρκέσει μέχρι και αύριο Τετάρτη (13-11-2024) στη δυτική κυρίως Ελλάδα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις.
Πιο αναλυτικά τα ισχυρά φαινόμενα θα επηρεάσουν:
Σήμερα Τρίτη (12-11-2024) τα νησιά του νοτίου Ιονίου, τη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο (νομοί Μεσσηνίας, Ηλείας και Αχαΐας) και τη Θεσσαλία (κυρίως τα δυτικά τμήματα της).
Αύριο Τετάρτη (13-11-2024) όλο το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και πιθανόν τη Θεσσαλία.
