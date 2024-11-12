Λογαριασμός
Άστατος καιρός, με βροχές κατά διαστήματα, σχεδόν μέχρι το τέλος της εβδομάδας

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη  Στα Δ – Κ και Β  θα σημειωθούν  τοπικές βροχές και στο Ιόνιο  σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο  Α - ΝΑ  5 με 7 μποφόρ,  στο Αιγαίο ΒΑ 4 με 5 , στο Β Αιγαίο από το απόγευμα τοπικά  6 μποφόρ. Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι στη Β  Ελλάδα , 16 με 17   βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 18 με 20  βαθμούς , Κρήτη και  Δωδεκάνησα έως   22 βαθμούς.  

Την  Τετάρτη , βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα Δ – Κ και Β , ωστόσο περισσότερες και εντονότερες θα είναι στα Δυτικά και κυρίως στα νησιά του Ιονίου . Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Α  4 με 6  μποφόρ στο Αιγαίο  Α -  ΒΑ 4 με 5 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο , στα Δυτικά.  

Την Πέμπτη συνεχίζεται ο άστατος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως στα Δυτικά. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα Συννεφιά , παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές  κατά διαστήματα. Οι Άνεμοι: Α 3 με 4  μποφόρ Θερμοκρασία: έως 18 με 19  βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.  Άνεμοι: Β  3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: έως 14 βαθμούς .

