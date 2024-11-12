Σήμερα Τρίτη Στα Δ – Κ και Β θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Α - ΝΑ 5 με 7 μποφόρ, στο Αιγαίο ΒΑ 4 με 5 , στο Β Αιγαίο από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Β Ελλάδα , 16 με 17 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 18 με 20 βαθμούς , Κρήτη και Δωδεκάνησα έως 22 βαθμούς.

Την Τετάρτη , βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα Δ – Κ και Β , ωστόσο περισσότερες και εντονότερες θα είναι στα Δυτικά και κυρίως στα νησιά του Ιονίου . Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Α 4 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο Α - ΒΑ 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο , στα Δυτικά.

Την Πέμπτη συνεχίζεται ο άστατος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως στα Δυτικά. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα Συννεφιά , παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Οι Άνεμοι: Α 3 με 4 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 18 με 19 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Άνεμοι: Β 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: έως 14 βαθμούς .

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.