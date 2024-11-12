Στα νησιά του νοτίου Ιονίου, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο προβλέπονται για σήμερα Τρίτη από την ΕΜΥ ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις.



Στα Δωδεκάνησα λίγες τοπικές νεφώσεις. Στο Ιόνιο, τη δυτική, την κεντρική και νότια ηπειρωτική χώρα καθώς και την Κρήτη νεφώσεις τοπικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στα νότια νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.



Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νότια. Δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 14 με 16 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις που από τις μεσημεριανές ώρες βαθμιαία θα αυξηθούν και τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τις βραδινές ώρες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 και τοπικά έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά στο Ιόνιο 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στο Ιόνιο θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα ηπειρωτικά από 10 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στην ανατολική Στερεά και τη βορειοανατολική Πελοπόννησο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις, τοπικά αυξημένες κυρίως στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 και στη νότια Κρήτη έως 22 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα βόρεια.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στις Σποράδες 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 14 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-11-2024

Στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και πιθανώς τα δυτικά τμήματα της Θεσσαλίας, θα είναι τοπικά ισχυρά. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά κυκλωνικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι. Στα νοτιοανατολικά θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, ενώ στα υπόλοιπα ανατολικά τμήματα θα είναι ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και το πρωί στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, στρεφόμενοι τη νύχτα σε νοτιοανατολικούς έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά. Θα κυμανθεί στα βόρεια από 04 έως 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα από 09 έως 18 με 20 βαθμούς και στο νότιο Αιγαίο από 16 έως 22 με 23 και στην Κρήτη τοπικά έως 24 βαθμούς Κελσίου.

