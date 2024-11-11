Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, προειδοποιώντας για ισχυρές καταιγίδες, κεραυνούς και χαλάζι.

Το δελτίο αναφέρει:

Επιδείνωση προβλέπεται να παρουσιάσει ο καιρός από το απόγευμα της Δευτέρας (11-11-2024) μέχρι και την Τετάρτη (13-11-2024) στη δυτική κυρίως Ελλάδα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Τα ισχυρά φαινόμενα τη Δευτέρα και την Τρίτη θα επηρεάσουν τα νησιά του Νοτίου Ιονίου, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και την Τετάρτη όλο το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και πιθανόν τα δυτικά τμήματα της Θεσσαλίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.