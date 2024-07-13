Επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου ΕΜΥ: Καύσωνας με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών μέχρι 19 Ιουλίου

Το νοτιοδυτικό ρεύμα που επικρατεί στις κατώτερες στάθμες της ατμόσφαιρας στις ακτές της Αφρικής και την Κεντρική Μεσόγειο θα μεταφέρει θερμές αέριες μάζες προς την περιοχή μας και θα προκαλέσει στη χώρα μας πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες θα διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή 19/7.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας (κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια) και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Στις παραθαλάσσιες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη λόγω της θαλάσσιας αύρας.

Σε υψηλά επίπεδα θα κυμαίνονται, ιδίως από τη Δευτέρα 15/7 και οι ελάχιστες θερμοκρασίες.

Πιο αναλυτικά:

1. Σήμερα Σάββατο (13-7-2024) η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει:

α. Στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Ήπειρο τους 37 με 39 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

β. Στη Στερεά, τη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο τους 38 με 40 και τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στο Ιόνιο, τα νησιά Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

δ. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ε. Στην Αττική τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

2. Την Κυριακή (14-7-2024) υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει:

α. Στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Ήπειρο τους 38 με 40 βαθμούς και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

β. Στη δυτική Στερεά, τη Θεσσαλία και τη δυτική Πελοπόννησο τους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τους 40 και τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου.

δ. Στο Ιόνιο, τα νησιά Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ε. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

στ. Στην Αττική τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

3. Τη Δευτέρα (15-7-2024) η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει:

α. Στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Ήπειρο τους 39 με 40 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

β. Στη δυτική Στερεά, τη Θεσσαλία και τη δυτική Πελοπόννησο τους 41 με 42 και πιθανώς τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου.

δ. Στο Ιόνιο, τα νησιά Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ε. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου.

στ. Στην Αττική τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

4. Την Τρίτη (16-7-2024) η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει:

α. Στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Ήπειρο τους 40 με 41 και τοπικά 42 βαθμούς Κελσίου.

β. Στη δυτική Στερεά, τη Θεσσαλία και τη δυτική Πελοπόννησο τους 41 με 42 και τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου.

δ. Στο Ιόνιο, τα νησιά Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου.

ε. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 37 βαθμούς Κελσίου.

στ. Στην Αττική τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

5. Την Τετάρτη (17-7-2024) και την Πέμπτη (18-7-2024) προβλέπεται κορύφωση των θερμοκρασιών οι οποίες αναμένεται να φτάσουν:

α. Στο εσωτερικό της δυτικής, κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας του 42 με 43 βαθμούς Κελσίου.

β. Στο Ιόνιο, τα νησιά Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 39 με 41 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 38 βαθμούς Κελσίου.

5. Σε καθημερινή βάση θα γίνεται επαναπροσδιορισμός των θερμοκρασιών.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι προβλέπονται συνθήκες υψηλής θερμικής καταπόνησης λόγω των επικείμενων θερμοκρασιών, στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές της χώρας

Πηγή: skai.gr

