Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία και πιθανώς στα ορεινά της δυτικής Στερεάς και Πελοποννήσου, θα σημειωθούν πρόσκαιρα τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας όπου θα φτάσει τους 38 με 40 και τοπικά τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο, τα νησιά Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη θα φτάσει τους 37 με 39 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος. Στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στη δυτική Μακεδονία και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί πρόσκαιρα έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 με 40 και κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία έως 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στην Ήπειρο και πιθανώς στα ορεινά της δυτικής Στερεάς και Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 39 και στα ηπειρωτικά έως 40 και κατά τόπους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 38 με 40 και κατά τόπους 41 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 34 με 36 και στη νότια Κρήτη έως 37 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 39 με 41 και τοπικά έως 42 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 27 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 39 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-07-2024



Γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και θα φτάσει στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Ήπειρο τους 39 με 40 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά τους 41 με 42, στη δυτική Στερεά, τη Θεσσαλία και τη δυτική Πελοπόννησο τους 41 με 42 και πιθανώς τοπικά τους 43, στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τους 40 με 42, στο Ιόνιο, τα νησιά Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 37 με 39, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 36 και στην Αττική τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-07-2024

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στο εσωτερικό της δυτικής, κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας τους 41 με 43, στα νησιά του Ιονίου, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 38 με 40 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 37 και στην Αττική τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Επισημαίνεται ότι και οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας θα είναι ιδιαίτερα υψηλές.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-07-2024 KAI THN ΠΕΜΠΤΗ 18-07-2024

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στο εσωτερικό της δυτικής, κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας τους 42 με 43, στα νησιά του Ιονίου, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 39 με 41 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 38 βαθμούς Κελσίου. Επισημαίνεται ότι και οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας θα είναι ιδιαίτερα υψηλές.



Πηγή: skai.gr

