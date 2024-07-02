Ασταθείς αέριες μάζες που έρχονται από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια προς την περιοχή μας θα προκαλέσουν επιδείνωση του καιρού κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια από Τέταρτη (03/07/24) μεσημέρι έως αργά το απόγευμα της Πέμπτης (04-07-24) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Πιο αναλυτικά:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Τετάρτη (03-07-24)

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας.

Την Πέμπτη (04-07-24)

α. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας (κυρίως Χαλκιδική).

β. Στη Θεσσαλία (κυρίως στα δυτικά τμήματά της) και τις Σποράδες.

γ. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), τη βορειοανατολική Πελοπόννησο και την Εύβοια.

