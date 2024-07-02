Αστατος θα είναι σήεμρα ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας καθώς στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και - από τις μεσημβρινές ώρες - στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία μεμονωμένες καταιγίδες.

Το βράδυ στις περισσότερες περιοχές ο καιρός θα βελτιωθεί και τα φαινόμενα θα περιοριστούν τοπικά στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες και βαθμιαία από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις τοπικά έως 5 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και τα νότια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά, στην υπόλοιπη χώρα όμως θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα και θα φτάσει στα ηπειρωτικά κατά τόπους τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ στη νησιωτική χώρα τους 32 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά ο καιρός σήμερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία αραιές νεφώσεις οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες και από τα δυτικά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και βαθμιαία καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού το βράδυ στη δυτική Μακεδονία. Στη Θράκη γενικά αίθριος, από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις που το βράδυ θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και το μεσημέρι - απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι στα κεντρικά τμήματα τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες γρήγορα στο βόρειο Ιόνιο και στην Ήπειρο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Ήπειρο μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού το βράδυ.

Ανεμοι: Από νότιες και βαθμιαία από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς και στα ηπειρωτικά έως 37 και κατά τόπους 38 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές μέχρι το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία από το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στρεφόμενοι βαθμιαία από το μεσημέρι σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 βαθμούς και στην Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία από το απόγευμα σε δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 και κατά τόπους 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία στα ανατολικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις Σποράδες η μέγιστη θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το μεσημέρι νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες από τις μεσημβρινές ώρες θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι νότιοι πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-07-2024

Στα βόρεια προβλέπεται άστατος καιρός, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και κεντρικά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 28 με 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 29 με 33 και κατά τόπους τους 34 βαθμούς, ενώ στη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 04-07-2024

Αρχικά στα βόρεια και γρήγορα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και μόνο στα βορειοανατολικά πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες βορειονατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 26 με 30 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 27 με 30 και κατά τόπους τους 31 βαθμούς, ενώ στη νησιωτική χώρα τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05-07-2024

Στα ανατολικά και τα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου μεμονωμένες καταιγίδες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στο Αιγαίο και το βόρειο Ιόνιο 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης στο Αιγαίο από αργά το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 06-07-2024

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 2 έως 4 πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

