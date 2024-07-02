Σήμερα, Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή σποραδικές καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Οι άνεμοι Δ – ΝΔ 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 37 με 38 βαθμούς, και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς.

Την Τετάρτη άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα Κ και Β Ηπειρωτικά. Άνεμοι στο Ιόνιο Δ – ΒΔ 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο ΝΔ έως ΒΔ 3 με 5. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Την Πέμπτη άστατος καιρός με τις περισσότερες και εντονότερες βροχές και καταιγίδες, να εκδηλώνονται κυρίως στα Ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι: Δ, 3 με 5, στα Νότια έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση.

Τέλος, την Παρασκευή οι βροχές θα περιοριστούν στα Α και Ν και βαθμιαία θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΔ 3 με 5, στο Αιγαίο και το Β Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα Δ και Β.

Αττική

Καιρός σήμερα. Αίθριος, με αραιή συννεφιά από το απόγευμα Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 37 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα, αραιή συννεφιά η οποία από το μεσημέρι θα πυκνώσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 36 βαθμούς.

