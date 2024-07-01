Σε ακραία υψηλά επίπεδα σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2019 κυμάνθηκε στο σύνολο της χώρας η μέση τιμή των μέγιστων ημερήσιων θερμοκρασιών τον φετινό Ιούνιο.

Σύμφωνα με το δίκτυο 53 μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), ο φετινός Ιούνιος χαρακτηρίστηκε από πολλές και συνεχόμενες ημέρες με μεγάλες θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας και ήταν o πιο θερμός Ιούνιος από το 2010 σε όλη την χώρα με πολύ μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο.

Στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας, με τις μέσες μηνιαίες τιμές να κυμαίνονται έως και 4,8 °C πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Για όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας ο Ιούνιος του 2024 ήταν ένας ακραία θερμός μήνας, ο θερμότερος από το 2010, με τις μέσες τιμές του μήνα να είναι σχεδόν 2-3°C πάνω από τον δεύτερο θερμότερο (Ιούνιος 2012).

Πολύ μεγάλες θετικές αποκλίσεις σημειώθηκαν σε όλη την χώρα το πρώτο δεκαπενθήμερο και κυρίως σε Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο και Κρήτη στις 10-13 Ιουνίου και ήταν της τάξης των 10-12°C πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (44,5°C στις Βουκολιές Χανίων στις 13 Ιουνίου 2024). Μικρές αρνητικές αποκλίσεις σημειώθηκαν μόνο στα νησιά του Αιγαίου μετά τις 20 του μήνα με την παράλληλη επικράτηση μελτεμιού.

Εκτός των πολλών και συνεχόμενων ημερών με θετικές αποκλίσεις, καταρρίφθηκαν και σημαντικά απόλυτα ρεκόρ μέγιστης θερμοκρασίας σε έντεκα σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr με αρχή λειτουργίας τους πριν το 2014.

Στην Αθήνα, η μέση μηνιαία τιμή απόκλισης της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν +4,0 °C, με 29 από τις 30 ημέρες του μήνα να είναι θερμότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη, 28 ημέρες του μήνα ήταν θερμότερες από τη μέση τιμή της περιόδου 2010-2019, όπου η μέση μέγιστη θερμοκρασία του μήνα κυμάνθηκε +2,6 °C πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Στο 70% των κλιματικών σταθμών οι 29 τουλάχιστον ημέρες από τις 30 του μήνα ήταν θερμότερες από τα κανονικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.