Βροχερός αναμένεται να είναι ο καιρός το Σάββατο με αυξημένες νεφώσεις και καταιγίδες που θα εκδηλωθούν στα δυτικά, στο Αιγαίο και μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά.

Ειδικότερα, βροχές και καταιγίδες πιθανώς τοπικά ισχυρές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μέχρι το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Κρήτη και από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Άστατος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές ή όμβρους. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, στο Αιγαίο και μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά.

Τα φαινόμενα πιθανώς τοπικά να είναι ισχυρά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Κρήτη και από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 16 βαθμούς και στα ανατολικά και τα νότια τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Βροχές και καταιγίδες και την Κυριακή

Σε όλη τη χώρα κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου (νησιά Ανατολικού Αιγαίου, ανατολικές Κυκλάδες και Δωδεκάνησα), από τις προμεσημβρινές ώρες στα νησιά του Ιονίου και το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Πρόσκαιρη βελτίωση αναμένεται στα δυτικά από τις απογευματινές ώρες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 19 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά και τη νότια νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.



Πηγή: skai.gr

