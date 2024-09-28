Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από την Κυριακή

Μεταβολή του καιρού προβλέπεται στη χώρα μας την Κυριακή και τη Δευτέρα (29 και 30-09-2024) με πολύ ενισχυμένους ανέμους, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Πιο αναλυτικά :

Θυελλώδεις βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 7 με 8 και πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ, θα πνέουν από το μεσημέρι της Κυριακής στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και από το απόγευμα στην κεντρική Μακεδονία, τις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία, τη Στερεά, την Εύβοια, την περιοχή των Κυθήρων και της Κρήτης. Επισημαίνεται πως και στις υπόλοιπες περιοχές οι άνεμοι θα είναι πρόσκαιρα ενισχυμένοι.Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων προβλέπεται από το μεσημέρι της Δευτέρας (30-09-2024). Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα της Κυριακής (29-09-2024) μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (30-09-2024) στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας και πιο συγκεκριμένα στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Κυριακή (29-09-2024) στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τα νησιά του Ιονίου και τη Δευτέρα (30-09-2024) σε όλη τη χώρα, η οποία θα είναι της τάξεως των 6 με 8 βαθμών Κελσίου. Ενδεικτικά σημειώνεται πως η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν θα ξεπεράσει στη Θεσσαλονίκη τους 21 βαθμούς και στην Αθήνα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr). Η επικαιροποίηση των προγνώσεων θα γίνεται ανά δωδεκάωρο.

