Σήμερα Πέμπτη Σχεδόν αίθριος καιρός Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 3 με 4 μποφόρ και στα νότια τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 30 με 31 και τοπικά έως 32 βαθμούς.

Την Παρασκευή και το Σάββατο Λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων στα νότια , τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Την Κυριακή από το απόγευμα αναμένεται μεταβολή του καιρού από τα ΒΔ – Β , με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες , που τη Δευτέρα θα επεκταθούν στα Α και την Τρίτη βαθμιαία θα σταματήσουν . Τη Δευτέρα θα επικρατήσουν Β – ΒΔ άνεμοι 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Αττική

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος . Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 30 με 31 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 29 με 30 βαθμούς

