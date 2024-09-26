Λογαριασμός
Καλοκαιρία, με τη θερμοκρασία να είναι κατά 2 με 4 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού από την Κυριακή το απόγευμα μέχρι και τη Δευτέρα , με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα  Πέμπτη  Σχεδόν αίθριος καιρός  Οι άνεμοι θα πνέουν  Δ – ΒΔ 3 με 4 μποφόρ και στα νότια  τοπικά 5 μποφόρ.  Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι έως 30 με 31 και τοπικά έως 32  βαθμούς.  

Την Παρασκευή και το Σάββατο Λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων στα νότια , τοπικά 5 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Την Κυριακή από το απόγευμα αναμένεται μεταβολή του καιρού από τα ΒΔ – Β  , με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες , που τη Δευτέρα θα επεκταθούν στα Α και την Τρίτη βαθμιαία θα σταματήσουν . Τη Δευτέρα θα επικρατήσουν Β – ΒΔ άνεμοι 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.  

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος . Άνεμοι: μεταβλητοί  3 με 4  μποφόρ.  Θερμοκρασία:  έως 30 με 31 βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Γενικά αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 29 με 30 βαθμούς 

