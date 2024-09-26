Σήμερα Πέμπτη Σχεδόν αίθριος καιρός Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 3 με 4 μποφόρ και στα νότια τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 30 με 31 και τοπικά έως 32 βαθμούς.
Την Παρασκευή και το Σάββατο Λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων στα νότια , τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.
Την Κυριακή από το απόγευμα αναμένεται μεταβολή του καιρού από τα ΒΔ – Β , με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες , που τη Δευτέρα θα επεκταθούν στα Α και την Τρίτη βαθμιαία θα σταματήσουν . Τη Δευτέρα θα επικρατήσουν Β – ΒΔ άνεμοι 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.
Αττική
Καιρός σήμερα γενικά αίθριος . Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 30 με 31 βαθμούς.
Θεσ/νίκη
Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 29 με 30 βαθμούς
- Καλοκαιρινός ο καιρός σήμερα, με ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας
- Τοπικές βροχές σήμερα Τετάρτη κυρίως στα ΒΔ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο , οι πιο ζεστές ημέρες η Παρασκευή και το Σάββατο. Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού στα Β - ΒΑ Κυριακή απόγευμα – Δευτέρα
- Καιρός: Νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα - Στους 31 βαθμούς ο υδράργυρος
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.