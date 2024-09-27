Αίθριος καιρός σε όλη χώρα. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματισθούν ομίχλες, κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ και μόνο στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει τους 29 με 31 βαθμούς και κατά τόπους, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 και τοπικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 12 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Aίθριος, με τοπικά περιορισμένες ορατότητες και ομίχλες τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Στα βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 12 έως 29 βαθμούς Κελσίου

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και από το μεσημέρι στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο και τα Κύθηρα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.