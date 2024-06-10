Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Μέχρι και 42 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο

Το εκτεταμένο πεδίο υψηλών πιέσεων που καλύπτει τις ακτές της Αφρικής και την Κεντρική Μεσόγειο και συνοδεύεται από πολύ θερμές αέριες μάζες επεκτείνεται σταδιακά ανατολικότερα και θα προκαλέσει στη χώρα μας πολύ υψηλές θερμοκρασίες από την Τρίτη (11-6-2024) έως και την Παρασκευή (14-6-2024).

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια, σε περιοχές που δεν επηρεάζονται από τη θαλάσσια αύρα.

Συγκεκριμένα:

1. Την Τρίτη (11-6-2024) υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει:

α. στα βόρεια ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

β. στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο τους 36 με 39 βαθμούς Κελσίου.

γ. στην ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία και την ανατολική Πελοπόννησο τους 39 με 40 και τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου.

δ. στη νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Ιονίου και τα Δωδεκάνησα τους 37 με 38 βαθμούς και στο εσωτερικό της Κρήτης τους 39 βαθμούς Κελσίου.

2. Την Τετάρτη (12-6-2024) και την Πέμπτη (13-6-2024) οι θερμοκρασίες θα κορυφωθούν και ως προς τις μέγιστες, αλλά και ως προς τις ελάχιστες τιμές τους.

α. Στα βόρεια ηπειρωτικά η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει τους 38 με 39 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι ελάχιστες τιμές της θα κυμανθούν περί τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

β. Στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει τους 38 με 40 βαθμούς και στη Θεσσαλία τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου με τις ελάχιστες τιμές της περί τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου και πιθανόν κατά τόπους τους 43 βαθμούς, ενώ οι ελάχιστες τιμές της θα κυμανθούν περί τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

δ. Στη νησιωτική χώρα η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ τοπικά στο εσωτερικό της Κρήτης είναι πιθανόν να φτάσει τους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου. Οι ελάχιστες τιμές της θα κυμανθούν περί τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ε. Στην Αττική οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν στο εσωτερικό τους 40 με 41 βαθμούς και πιθανόν την Πέμπτη τους 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερες.

3. Την Παρασκευή (14-6-2024) η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, αλλά στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, ενώ από τις απογευματινές ώρες αναμένεται μεταβολή του καιρού στη βόρεια Ελλάδα με καταιγίδες που θα συνοδεύονται απο ισχυρούς ανέμους.

α. Στα βόρεια ηπειρωτικά η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει τους 34 με 36 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι ελάχιστες τιμές της θα κυμανθούν περί τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

β. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς, στο εσωτερικό της Στερεάς, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι ελάχιστες τιμές θα κυμανθούν περί τους 25 με 27 βαθμούς.

γ. Στη νησιωτική χώρα η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και το εσωτερικό της Κρήτης τους 37 με 39 και πιθανόν 40 βαθμούς Κελσίου ενώ οι ελάχιστες τιμές της θα κυμανθούν περί τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Επισημαίνεται πως το Σαββατοκύριακο σε όλη τη χώρα, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κατά 6 με 8 βαθμούς και θα επανέλθει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Παράλληλα θα επικρατήσουν ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.