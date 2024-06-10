Με πολύ υψηλές θερμοκρασίες ξεκινάει σήμερα, Δευτέρα η εβδομάδα αφού τοπικά ο υδράργυρος θα φτάσεις τους 39 βαθμούς Κελσίου. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες «χτυπώντας» 40άρια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΜΥ προβλέπεται γενικά αίθριος ο καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πυκνότερες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά κυρίως στα βόρεια.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία στα κεντρικά και νότια από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, πρόσκαιρα το πρωί στο Αιγαίο βόρειοι έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία προβλέπεται να σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 34 με 38 και τοπικά πιθανώς τους 39 βαθμούς ενώ στη νησιωτική χώρα τους 31 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πυκνότερες. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πυκνότερες. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι - απόγευμα από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πυκνότερες. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία δυτικοί και στα ανατολικά νότιοι έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 38 και πιθανώς τοπικά 39 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, βαθμιαία δυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 και στην Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις στα βόρεια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πυκνότερες. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ, βαθμιαία δυτικοί και στα ανατολικά νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 38 και πιθανώς τοπικά 39 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 37 και πιθανώς τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πυκνότερες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11-06-2024

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Στα βόρεια θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Τις μεσημβρινές ώρες στις βόρειες παράκτιες περιοχές θα επικρατήσουν θαλάσσιες αύρες.

Η θερμοκρασία προβλέπεται να σημειώσει περαιτέρω άνοδο κυρίως στα νότια. Στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 40 και τοπικά 41, στα βόρεια ηπειρωτικά τους 39 και στη νησιωτική χώρα τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-06-2024

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία από το μεσημέρι δυτικοί 3 με 4 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια θαλάσσια έως 6 μποφόρ, ενώ στα βορειοανατολικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία προβλέπεται να σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 41 και τοπικά τους 42, στα βόρεια ηπειρωτικά τους 39 με 40, και στη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 και πιθανώς τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι και η ελάχιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα και στην κεντρική και νότια χώρα τοπικά θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.