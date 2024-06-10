Μέγιστες θερμοκρασίες Τετάρτης και Πέμπτης , στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας και της Κρήτης που δεν φθάνουν οι θαλάσσιες αύρες:

Β. Ελλάδα: 39-40ο C (πόλη Θεσσαλονίκης 38-39ο C).

Δ. Στερεά Ελλάδα και Δ. Πελοπόννησος: 40-41ο C

Θεσσαλία: 41- 42ο C

Α. Στερεά Ελλάδα: 41- 42 και πιθανώς κατά τόπους 43ο C (πόλη Αθήνας 40 - 41 και πιθανώς την Πέμπτη 42 ο C).

Α. Πελοπόννησος: 41- 42 και πιθανώς κατά τόπους 43ο C.

Εσωτερικό Κρήτης: 41-43ο C.

Πηγή: skai.gr

