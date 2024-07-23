Η Κυριακή 21 Ιουλίου ήταν η πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί παγκοσμίως στα χρονικά, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Υπηρεσίας της ΕΕ για την Κλιματική Αλλαγή "Κοπέρνικος" (Copernicus).

Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία του επιφανειακού αέρα έφθασε την Κυριακή τους 17,09 βαθμούς Κελσίου - λίγο υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο ρεκόρ που σημειώθηκε τον περασμένο Ιούλιο των 17,08 βαθμών C.

Καύσωνες έπληξαν μεγάλα τμήματα των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ρωσίας κατά την περασμένη εβδομάδα.

Η Copernicus επιβεβαίωσε στο Reuters ότι η ημερήσια μέση θερμοκρασία, που είχε σημειώσει ρεκόρ τον περασμένο χρόνο, φάνηκε ότι ξεπεράστηκε την Κυριακή όπως προκύπτει από τα επιστημονικά αρχεία που ανατρέχουν στο 1940.

Τον περασμένο χρόνο τέσσερις συναπτές ημέρες κατέγραψαν ρεκόρ --από τις 3 ως τις 6 Ιουλίου-- καθώς η κλιματική αλλαγή υποκινούμενη από την καύση των ορυκτών καυσίμων, προκάλεσε ακραία ζέστη στο Βόρειο Ημισφαίριο.

Κάθε μήνας από τον Ιούνιο του 2023 --13 συναπτοί μήνες-- κατατάχθηκε ως ο θερμότερος στον πλανήτη από τότε που ξεκίνησαν να κρατούνται αρχεία, σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες τα προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με την Copernicus.

Ορισμένοι επιστήμονες έχουν προβλέψει ότι το 2024 πιθανόν να ξεπεράσει το 2023 ως η θερμότερη χρονιά από τότε που ξεκίνησαν να κρατούνται αρχεία καθώς η κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο Ελ Νίνιο --το οποίο ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο-- ώθησαν ακόμη υψηλότερα τον υδράργυρο αυτή τη χρονιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

