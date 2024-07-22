Δυο νεκρά άλογα, και πολλά άλλα να εμφανίζουν συμπτώματα αφυδάτωσης, έχουν βρεθεί το τελευταίο 20ήμερο στο Αινίσιο Δέλτα, με τον τοπικό σύλλογο να κρούει τον κώδωνα για τον κίνδυνο αφανισμού των πανέμορφων άγριων ζώων, ενώ, για τον ίδιο λόγο, κτηνοτρόφοι απομακρύνουν τα κοπάδια τους από το βόρειο τμήμα του Δέλτα προς τα ενδότερα του νομού.

Η λειψυδρία, η εισχώρηση θαλασσινού νερού στο Δέλτα του ποταμού Έβρου και οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες φαίνεται να οδήγησαν στον θάνατο 2 άλογα, από τα 200 που διαβιούν στην περιοχή.

Κάτοικοι της περιοχής και μέλη του συλλόγου «Αινήσιο Δέλτα» ανέλαβαν δράση, με σκοπό τη διάσωση του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού των άγριων αλόγων που διαβιούν στην περιοχή, μεταφέροντας με ίδια μέσα αυτοσχέδιες ποτίστρες και 300 μπιτόνια νερό, τα οποία τοποθετήθηκαν σε σημεία μέσα στο Αινήσιο.

Στην περιοχή αναμένεται να μεταβούν σήμερα κτηνίατροι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, προκειμένου να διενεργήσουν νεκροψία στα νεκρά άλογα και να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια του θανάτου τους.

