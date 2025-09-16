Αίθριος σήμερα ο καιρός - Σε υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία

Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα, Τρίτη ο καιρός, με την ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά να είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι ασθενείς έως μέτριοι, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο. Θα φτάσει τους 32 και τοπικά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4, στα ανατολικά 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τις απογευματινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 33 και στις Σποράδες έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 με 30 και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 και στα νότια έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

