Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα, Δευτέρα, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Στη συνέχεια θα υπάρξει πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού και εκ νέου αύξηση νεφώσεων το μεσημέρι, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά τμήματα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Στα δυτικά θα φτάσει τους 31 με 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα φτάσει τους 29 με 31 και τοπικά τους 32, ενώ στις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και κατά τόπους θα εκδηλωθούν όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βαθμιαία 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Πρόσκαιρη βελτίωση και εκ νέου αύξηση νεφώσεων το μεσημέρι, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα από νότιες με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες, πρόσκαιρη βελτίωση και εκ νέου αύξηση νεφώσεων το μεσημέρι οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της δυτικής Στερεάς.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στη νότια Εύβοια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 και στις Σποράδες έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και βαθμιαία στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 και στα νότια έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.