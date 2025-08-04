Αίθριος σήμερα ο καιρός με νεφώσεις - Πού αναμένονται βροχές

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα, Δευτέρα στη Μακεδονία. Αντίστοιχα στην Ήπειρο, το βορειότερο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας) και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση τοπικά στα βόρεια. Θα φτάσει στη Μακεδονία, το Ιόνιο και τις περισσότερες περιοχές του Αιγαίου τους 32 με 33 βαθμούς, στο ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 35 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και το βράδυ βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα. Στη Θράκη γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, τοπικά στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Το βράδυ στην κεντρική Μακεδονία βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 και στη Θράκη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις κυρίως στην Ήπειρο και το βορειότερο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας) όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα στο Ιόνιο και τα παράκτια βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιονίου έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα οπότε στη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 4, τοπικά στα νότια δυτικοί 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 τοπικά στα ηπειρωτικά έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.