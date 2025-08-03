Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Κυριακή ενώ τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά, εκτός της Θράκης, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 35, τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 31 με 32, τοπικά στη νότια Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Στη Μακεδονία το μεσημέρι - απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιονίου από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και στις Σποράδες βόρειοι 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 τοπικά στα ηπειρωτικά έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφορ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφορ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 04-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Από τις προμεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις ενώ στη Μακεδονία και κυρίως στα κεντρικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην κεντρική και τη δυτική Μακεδονία τα φαινόμενα θα διατηρηθούν μέχρι το βράδυ.

Η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια και τη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 05-08-2025

Στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και βαθμιαία στην Ήπειρο, τη Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από αργά το απόγευμα στα βόρεια και βαθμιαία στα δυτικά και τα κεντρικά, ενώ τη νύχτα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί, 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και βόρεια.

