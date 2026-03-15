Αίθριος σήμερα ο καιρός με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές

Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα, Κυριακή, ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο ανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη τοπικές νεφώσεις το πρωί και βαθμιαία γενικά αίθριος. Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στο Ιόνιο, στα βορειοδυτικά ορεινά και στα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη το μεσημέρι απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 και στη νότια Κρήτη τοπικά 18 με 19βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το πρωί στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3βαθμούς χαμηλότερη.



Πηγή: skai.gr

